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росія втратила у війні вже більше 700 тисяч окупантів

04 листопада 2024, 09:49
росія втратила у війні вже більше 700 тисяч окупантів
Окрім особового складу росія втратила і багато техніки.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Сили оборони знешкодили уже понад 700 тисяч ворожих солдатів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на Facebook-сторінці. 

"Бий окупанта! Разом переможемо!", - йдеться в дописі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 700 390 (+1 300) осіб,

  • танків – 9 193 (+11) од,

  • бойових броньованих машин – 18 538 (+15) од,

  • артилерійських систем – 20 121 (+35) од,

  • РСЗВ – 1 245 (+1) од,

  • засобів ППО – 994 (+0) од,

  • літаків – 369(+0) од,

  • гелікоптерів – 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 280 (+93) од,

  • крилатих ракет – 2 629 (+0) од,

  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,

  • підводних човнів – 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 237 (+77) од,

  • спеціальної техніки – 3 587 (+3) од.

Дані уточнюються.

 

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