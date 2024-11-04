росія втратила у війні вже більше 700 тисяч окупантів

Окрім особового складу росія втратила і багато техніки.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Сили оборони знешкодили уже понад 700 тисяч ворожих солдатів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

"Бий окупанта! Разом переможемо!", - йдеться в дописі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 700 390 (+1 300) осіб,

танків – 9 193 (+11) од,

бойових броньованих машин – 18 538 (+15) од,

артилерійських систем – 20 121 (+35) од,

РСЗВ – 1 245 (+1) од,

засобів ППО – 994 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 280 (+93) од,

крилатих ракет – 2 629 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28 237 (+77) од,

спеціальної техніки – 3 587 (+3) од.

Дані уточнюються.