росія втратила у війні вже більше 700 тисяч окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Сили оборони знешкодили уже понад 700 тисяч ворожих солдатів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
"Бий окупанта! Разом переможемо!", - йдеться в дописі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.24 орієнтовно склали:
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особового складу – близько 700 390 (+1 300) осіб,
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танків – 9 193 (+11) од,
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бойових броньованих машин – 18 538 (+15) од,
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артилерійських систем – 20 121 (+35) од,
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РСЗВ – 1 245 (+1) од,
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засобів ППО – 994 (+0) од,
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літаків – 369(+0) од,
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гелікоптерів – 329 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 280 (+93) од,
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крилатих ракет – 2 629 (+0) од,
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кораблів/катерів – 28 (+0) од,
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підводних човнів – 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 28 237 (+77) од,
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спеціальної техніки – 3 587 (+3) од.
Дані уточнюються.