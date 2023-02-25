Генштаб назвав втрати росії за рік війни в Україні
Написв Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
Лише за добу українські військові спалили 12 російських танків та знищили ще 35 одиниць іншої ворожої техніки, а загинули минулої доби 650 росіян
Крім того, війська рф втратили в Україні за рік війни:
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- танків - 3375
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- бойових броньованих машин – 6609
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- артилерійських систем – 2373
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- РСЗВ – 475
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- засобів ППО – 247
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- літаків – 299
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- вертольотів – 288
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035
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- крилатих ракет - 873
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- кораблів/катерів - 18
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5235
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- спеціальної техніки – 230
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