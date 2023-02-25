Генштаб назвав втрати росії за рік війни в Україні

Загальні бойові втрати особового складу окупаційних військ рф з 24 лютого минулого року і по по 24 лютого цього року включно склали близько 147 470 осіб вбитими.

Написв Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці. Лише за добу ​​українські військові спалили 12 російських танків та знищили ще 35 одиниць іншої ворожої техніки, а загинули минулої доби 650 росіян Крім того, війська рф втратили в Україні за рік війни: - танків - 3375

- бойових броньованих машин – 6609

- артилерійських систем – 2373

- РСЗВ – 475

- засобів ППО – 247

- літаків – 299

- вертольотів – 288

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035

- крилатих ракет - 873

- кораблів/катерів - 18

- автомобільної техніки та автоцистерн – 5235

- спеціальної техніки – 230

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