Матеріали:
Теми:

Генштаб назвав втрати росії за рік війни в Україні

25 лютого 2023, 15:58
Генштаб назвав втрати росії за рік війни в Україні
Загальні бойові втрати особового складу окупаційних військ рф з 24 лютого минулого року і по по 24 лютого цього року включно склали близько 147 470 осіб вбитими.

Написв Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Лише за добу ​​українські військові спалили 12 російських танків та знищили ще 35 одиниць іншої ворожої техніки, а загинули минулої доби 650 росіян

Крім того, війська рф втратили в Україні за рік війни:

  •   - танків - 3375 

  •   - бойових броньованих машин – 6609  

  •   - артилерійських систем – 2373  

  •   - РСЗВ – 475 

  •   - засобів ППО – 247 

  •   - літаків – 299 

  •   - вертольотів – 288  

  •   - БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 

  •   - крилатих ракет - 873 

  •   - кораблів/катерів - 18  

  •   - автомобільної техніки та автоцистерн – 5235 

  •   - спеціальної техніки – 230

  • Ми також писали про Головні помилки росії.

війнаГенштабстатиститка

Останні матеріали

Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Політика
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 14:55
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Політика
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 10:07
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Політика
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 17:38
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Політика
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 15:59
Дуже конфіденційно. У Швейцарії відбуваються переговори між Україною та росією?
Політика
Дуже конфіденційно. У Швейцарії відбуваються переговори між Україною та росією?
Дмитро Редько – 24 лютого 2023, 15:28
Нова Чорноморська стратегія для нової Чорноморської реальності. Роль України – Hudson Institute
Політика
Нова Чорноморська стратегія для нової Чорноморської реальності. Роль України – Hudson Institute
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 12:17
Як Маск допомагає кремлівськй пропаганді. російські пропагандисти активно купують
Політика
Як Маск допомагає кремлівськй пропаганді. російські пропагандисти активно купують "блакитні фішки" у твітері – Washington Post
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 09:16
Три ложки сарказму. Проблеми російських вкс та вдалі рішення української ППО, продовження
Політика
Три ложки сарказму. Проблеми російських вкс та вдалі рішення української ППО, продовження "веееллликого" наступу гєрасімова та "комедія" з постачанням зброї Заходом – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 17:46
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється