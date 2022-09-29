Генштаб не виключаює ескалації на фронті найближчим часом

Ворог зосереджує зусилля на повній окупації Донецької області, тож, імовірно, першочергово підрозділи мобілізованих росіян будуть перекидати саме туди

Після проведення псевдореферендумів та мобілізації російська влада може вдатись до ескалації на фронті.

Про це заявив під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє Укрінформ

"Мобілізаційні заходи в країні-агресорі тривають. Після проведення псевдореферендумів та нарощування противником угруповань своїх сил, не виключається ескалація обстановки. Це буде характеризуватись, насамперед, нанесенням противником ударів по критичній інфраструктурі з одночасними спробами активізації бойових дій з метою захоплення територій всієї Донецької, Запорізької та Херсонської областей України", - повідомив Громов.

За його словами, ворог зосереджує зусилля на повній окупації Донецької області, тож, імовірно, першочергово підрозділи мобілізованих росіян будуть перекидати саме туди.

"Насамперед мета противника лишається незмінна - це окупація Донецької області в її адміністративно-територіальних кордонах, а також окупація так званого сухопутного коридору до Криму. Ми прогнозуємо, що на цих напрямках противник буде в першу чергу перекидати свої резерви. Крім того, ми не виключаємо що противник може також створювати додаткові угруповання на Північному напрямку, в тому числі з території республіки білорусь", - сказав бригадний генерал.

Сьогодні Генштаб повідомив, що в рф на сьогодні мобілізували до армії вже понад 100 тисяч осіб із заявлених раніше 300 тисяч.

Планується, що в рамках часткової мобілізації будуть призвані 300 тисяч резервістів. Водночас, за даними ЗМІ, секретна частина указу передбачає мобілізацію більше мільйона осіб.