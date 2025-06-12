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Під москвою уражено важливий об'єкт ВПК – Генштаб

12 червня 2025, 11:07
Під москвою уражено важливий об'єкт ВПК – Генштаб
Фото: firtka.if.ua
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Сьогодні, 12 червня, Генеральний штаб підтвердив, що Сили оборони уразили важливий об’єкт воєнно-промислового комплексу росіян у московській області.

"В межах зниження спроможностей противника з виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки, у ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора", - йдеться в тексті. 

Вибухи були зафіксовані на території Технопарку Рєзоніт, що у Зубово Московської області. 

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В Генштабі додали, що його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.

Зранку ми писали, що сьогодні окупанти святкують день рф повідомили і в Генштабі, коли озвучили, що росія на війні втратила більше 1 млн осіб.

 

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