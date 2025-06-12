Завод виробляє друковані плати і електроніку.

Сьогодні, 12 червня, Генеральний штаб підтвердив, що Сили оборони уразили важливий об’єкт воєнно-промислового комплексу росіян у московській області.

"В межах зниження спроможностей противника з виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки, у ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора", - йдеться в тексті.

Вибухи були зафіксовані на території Технопарку Рєзоніт, що у Зубово Московської області.

Завод серійного виробництва і монтажу друкованих плат, а також виробництва електроніки.

В Генштабі додали, що його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.

Зранку ми писали, що сьогодні окупанти святкують день рф повідомили і в Генштабі, коли озвучили, що росія на війні втратила більше 1 млн осіб.