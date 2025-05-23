Генштаб підтвердив ураження російського заводу з виготовлення деталей для ракет і бомб

Підприємство являється одним з найбільших в рф виробників хімічних джерел струму.

Сьогодні, 23 травня, українські військові атакували завод "Енергія" у місті Єлець Липецької області, де виготовляють деталі для російських ракет, бомб та спецтехніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"В ніч на 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області", - йдеться в дописі.

Генштаб підтверив влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. Як зазначає Генштаб, на території підприємства виникла пожежа.

Завод "Енергія" являється один з найбільших в рф виробників хімічних джерел струму, а також воно є єдиним російським виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.

Завод забезпечує виготовлення батарей для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, які застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

"Зупинка роботи ПАТ "Енергія" може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення", - наголошує Генштаб ЗСУ.