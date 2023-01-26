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ПОЛІТИКА

Генштаб поглузував з російських надувних танків

26 січня 2023, 19:32
Генштаб поглузував з російських надувних танків
Надувний танк рф
Вони використовуються на запорізькому напрямку

Генеральний штаб ЗСУ у своєму повідомленні глузливо прокоментував використання росією гумових надувних танків для створення ілюзії присутності танкових підрозділів. 

За даними Генштабу, такі "танки" використовуються на запорізькому напрямку. 

"У той час, коли наші партнери погоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність "танкових підрозділів" на запорізькому напрямку. Але, мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для “гумових” виробів окупантів, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії. Як і роздута бравада росармії", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, багато країн розглядають можливість відправити свої танки в Україну. Зокрема, Сполучені Штати Америки передадуть Україні свої бойові танки Abrams M1.

 
танкиросія окупанти

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