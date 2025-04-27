Генштаб: ЗСУ продовжують операцію у Курській області рф

Вчора, 26 квітня, українські військові атакували чотири райони зосередження особового складу рф,

Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курщині.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, пункту управління БпЛА і двох артилерійських засобах російських військ", - заявили військові.

Крім того, на Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки загарбників і військові відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки і Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази та намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Новомихайлівка та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку ЗСУ успішно зупинили три атаки росіян в районах населених пунктів Білогорівка і Верхньокам’янське, а на Краматорському напрямку окупанти 13 разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 29 атак в районах Дружби, Леонідівки, Кримського та Торецька. На Покровському напрямку захисники зупинили 68 штурмових дій росіян поблизу населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка та Андріївка.

Також на Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Привільне, Дніпроенергія та Розлив. На Оріхівському напрямку російські війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Степове, Мала Токмачка та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку. На Харківському та Гуляйпільському напрямках вчора ворог наступальних дій не проводив.

ЗСУ продовжують стримувати противника на Курському напрямку. Минулої доби росіяни завдали 20 авіаударів, скинувши при цьому 37 керованих авіаційних бомб, здійснили 296 обстрілів. Українські захисники зупинили 15 штурмових дій загарбників.

Днями ми також писали, що ЗСУ атакували російську базу запуску дронів у Курську.