Геращенко: БПП й НФ не погоджувалися на закриті списки
"Ми недарма наполягали на оприлюдненні стенограми консультацій в АП. Хоч відео було б епічніше", – написала вона в Facebook.
"На початку стенограми, де вже йде розшифровка феєричного виступу Олега Ляшка, його ще не було в залі, він з боями туди пробивався і кричав то все під дверима. Але в історичну стенограму потрапив і його точно ідентифікували як "О. Ляшко". При цьому більшість присутніх в залі – а це лідери фракцій, запрошені і допущені на 4 , президентський поверх, за списком – названі як "Виступаючий". Тобто, на консультаціях їх так і не ідентифікували, хто є хто? Це дійсно історична стенограма", - відзначила Геращенко.
"Ну, й епічні "обдруківки". Наприклад, в стенограмі я начебто говорю про велику роботу ВР " в адаптації законів до сенату"), звичайно в реалі мова йшла про адаптацію до ЄС і НАТО. Але в АП цих слів бояться )", – зіронізувала перший вона.
"Ключове. Зі стенограми чітко видно, що Парубій, я, керівники БПП, НФ і РПЛ заявили про неконституційність розпуску. І ані БПП, ані НФ не погоджувалися ні на які закриті списки", – додала Геращенко.
Нагадаємо, напередодні Адміністрація президента оприлюднила стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом парламенту й лідерами фракцій щодо дострокових виборів Верховної Ради, яка відбулася 21 травня на Банковій.
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