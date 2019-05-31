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Геращенко: БПП й НФ не погоджувалися на закриті списки

"Ми недарма наполягали на оприлюдненні стенограми консультацій в АП"
Перша віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що лідери фракцій "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту" не погоджувалися на вибори з закритими списками під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 21 травня.
Геращенко: БПП й НФ не погоджувалися на закриті списки Ірина Геращенко. Фото: Liga.net

"Ми недарма наполягали на оприлюдненні стенограми консультацій в АП. Хоч відео було б епічніше", – написала вона в Facebook.

"На початку стенограми, де вже йде розшифровка феєричного виступу Олега Ляшка, його ще не було в залі, він з боями туди пробивався і кричав то все під дверима. Але в історичну стенограму потрапив і його точно ідентифікували як "О. Ляшко". При цьому більшість присутніх в залі – а це лідери фракцій, запрошені і допущені на 4 , президентський поверх, за списком – названі як "Виступаючий". Тобто, на консультаціях їх так і не ідентифікували, хто є хто? Це дійсно історична стенограма", - відзначила Геращенко. 

"Ну, й епічні "обдруківки". Наприклад, в стенограмі я начебто говорю про велику роботу ВР " в адаптації законів до сенату"), звичайно в реалі мова йшла про адаптацію до ЄС і НАТО. Але в АП цих слів бояться )", – зіронізувала перший вона.

"Ключове. Зі стенограми чітко видно, що Парубій, я, керівники БПП, НФ і РПЛ заявили про неконституційність розпуску. І ані БПП, ані НФ не погоджувалися ні на які закриті списки", – додала Геращенко.

Нагадаємо, напередодні Адміністрація президента оприлюднила стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом парламенту й лідерами фракцій щодо дострокових виборів Верховної Ради, яка відбулася 21 травня на Банковій.

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31 05 2019 10:19
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