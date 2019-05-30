ПОЛІТИКА НОВИНИОприлюднена стенограма зустрічі Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій 21 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розпуск Ради: сайт президента оприлюднив стенограму зустрічі з главами фракцій
"У зв’язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулась 21 травня 2019 року"
Фото: president.gov.ua
Стенограма опублікована сьогодні увечері на офіційному інтернет-представництві глави держави.
"У зв’язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулась 21 травня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
З текстом стенограми можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, що Верховний суд відмовився розглядати позов проти Зеленського щодо розпуску Ради.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 05 2019 21:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент