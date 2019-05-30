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Розпуск Ради: сайт президента оприлюднив стенограму зустрічі з главами фракцій

"У зв’язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулась 21 травня 2019 року"
Оприлюднена стенограма зустрічі Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій 21 травня.
Розпуск Ради: сайт президента оприлюднив стенограму зустрічі з главами фракцій Фото: president.gov.ua

Стенограма опублікована сьогодні увечері на офіційному інтернет-представництві глави держави.

"У зв’язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулась 21 травня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

З текстом стенограми можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що Верховний суд відмовився розглядати позов проти Зеленського щодо розпуску Ради.

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30 05 2019 21:30
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