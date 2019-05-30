Розпуск Ради: сайт президента оприлюднив стенограму зустрічі з главами фракцій

"У зв’язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулась 21 травня 2019 року"

Оприлюднена стенограма зустрічі Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій 21 травня.

Стенограма опублікована сьогодні увечері на офіційному інтернет-представництві глави держави.

"У зв’язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулась 21 травня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

З текстом стенограми можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що Верховний суд відмовився розглядати позов проти Зеленського щодо розпуску Ради.