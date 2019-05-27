Верховний суд відмовився розглядати позов проти Зеленського щодо розпуску Ради

У Верховному суді пояснили, що розгляд такого позову є юрисдикцією Конституційного суду

Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати незаконним його указ про розпуск Верховної Ради.

"Позивач обґрунтував позовні вимоги тим, що дострокове припинення повноважень Верховної Ради України порушує його права як виборця, який брав участь у виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року і зацікавлений у безперервній і стабільній роботі парламенту", - повідомляє прес-служба суду.

Також позивач вважає, що призначення позачергових виборів на червень порушує його права, зокрема як можливого кандидата в депутати - "перешкоджає планам на відпочинок влітку та участі у виборах народних депутатів України, як і планувалося, восени".

Водночас Верховний суд визначив, що рішення президента про розпуск Ради "не є формою реалізації його управлінських функцій і не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції".

Позивач має 15 днів на те, аби оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного суду.

Зазначимо, 24 травня Верховний суд отримав третій позов щодо визнання незаконним розпуску Ради Зеленським.

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Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".