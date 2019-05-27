Верховний суд відмовився розглядати позов проти Зеленського щодо розпуску Ради
"Позивач обґрунтував позовні вимоги тим, що дострокове припинення повноважень Верховної Ради України порушує його права як виборця, який брав участь у виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року і зацікавлений у безперервній і стабільній роботі парламенту", - повідомляє прес-служба суду.
Також позивач вважає, що призначення позачергових виборів на червень порушує його права, зокрема як можливого кандидата в депутати - "перешкоджає планам на відпочинок влітку та участі у виборах народних депутатів України, як і планувалося, восени".
Водночас Верховний суд визначив, що рішення президента про розпуск Ради "не є формою реалізації його управлінських функцій і не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції".
Позивач має 15 днів на те, аби оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного суду.
Зазначимо, 24 травня Верховний суд отримав третій позов щодо визнання незаконним розпуску Ради Зеленським.
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Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".
Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді.
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