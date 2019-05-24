62 депутати оскаржили в КСУ указ Зеленського про розпуск парламенту

62 депутати Верховної Ради оскаржили указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

"Ми стверджуємо, що коаліція фракцій "Європейська Україна" була сформована відповідно до чинного законодавства. Вона припинила свою діяльність після заяви фракції "Народного фронту" 17 травня 2019 року. З цього дня почався 30-денний термін формування коаліції, що визначено чинною Конституцією", - пояснив позицію депутатів Андрій Тетерук з "Народного фронту", повідомляє LB.ua.

Зеленський не став чекати 30 днів, а підписав указ про розпуск парламенту наступного дня після інавгурації.

Тетерук вважає, що президент порушив Конституцію.

"Ми вбачаємо в цьому спроби, керуючись політичною доцільністю, використовувати закон як дишло, що є неприпустимим у демократичних державах", - сказав він.

Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".