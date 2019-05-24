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62 депутати оскаржили в КСУ указ Зеленського про розпуск парламенту

Президент наступного дня після інавгурації призначив дострокові вибори
62 депутати Верховної Ради оскаржили указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.
62 депутати оскаржили в КСУ указ Зеленського про розпуск парламенту Андрій Тетерук. Фото: day.kiev.ua

"Ми стверджуємо, що коаліція фракцій "Європейська Україна" була сформована відповідно до чинного законодавства. Вона припинила свою діяльність після заяви фракції "Народного фронту" 17 травня 2019 року. З цього дня почався 30-денний термін формування коаліції, що визначено чинною Конституцією", - пояснив позицію депутатів Андрій Тетерук з "Народного фронту", повідомляє LB.ua.

Зеленський не став чекати 30 днів, а підписав указ про розпуск парламенту наступного дня після інавгурації.

Тетерук вважає, що президент порушив Конституцію.

"Ми вбачаємо в цьому спроби, керуючись політичною доцільністю, використовувати закон як дишло, що є неприпустимим у демократичних державах", - сказав він.

Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".

Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді.

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24 05 2019 15:46
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