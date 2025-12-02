Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна та США доопрацювали Женевський документ про завершення війни – Зеленський

02 грудня 2025, 14:29
Україна та США доопрацювали Женевський документ про завершення війни – Зеленський
Фото: Telegram/Зеленський
Обговорення охопило позиції США, українська сторона повідомила про ситуацію на фронті та безпекові перспективи.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічей української та американської делегацій у Флориді було доопрацьовано проєкт документа, який раніше обговорювався у Женеві.

Про це Зеленський написав на Facebook-сторінці. 

За його словами, українська сторона провела детальні доповіді після всіх переговорів у США.

"Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і він був доопрацьований", - зазначив глава держави.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов поінформував американських партнерів про реальну ситуацію на фронті. За участі розвідок відбулося обговорення перспектив реалізації окремих кроків на фронті, а також гарантування безпеки від російських ударів та можливих зривів домовленостей у разі припинення вогню.

Зеленський додав, що українські дипломати активно працюють із партнерами, щоб європейські країни та інші учасники Коаліції охочих були залучені до напрацювання рішень.

"Я поінформував команду про розмови з європейськими лідерами й Стівом Віткоффом у Парижі. Фіксуємо, що росія вже розгорнула нові дезінформаційні кампанії на тлі підготовки їхніх зустрічей з американською стороною", - відзначив президент.

Крім того, Зеленський доручив продовжити максимально конструктивну роботу з командою президента США Дональда Трампа та європейськими партнерами.

"Українська розвідка передаватиме партнерам інформацію про справжні наміри росії та її намагання використати дипломатичну роботу для послаблення санкцій і блокування важливих колективних рішень", - наголосив глава держави.

Він запевнив, що Україна сприймає дипломатичну роботу серйозно. "Ми зацікавлені в справжньому мирі та гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання можливо реалізувати лише спільно з нашими партнерами", - підкреслив Зеленський.

За його словами, секретар РНБО Рустем Умєров залишатиметься на постійному контакті з американською стороною для визначення графіка подальших зустрічей.

 
Володимир Зеленськиймирний план

