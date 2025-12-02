Зеленський здійснить перший офіційний візит до Ірландії
У вівторок, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською відвідає Ірландію, де зустрінеться з прем’єром Міхолом Мартіном, новообраною президенткою Катрін Коннолі та виступить у парламенті країни.
Про це повідомляє ірландський мовник RTE.
У рамках візиту заплановані двосторонні зустрічі з прем’єр-міністром Міхолом Мартіном та новообраною президенткою Катрін Коннолі. Крім того, Зеленський виступить зі зверненням перед парламентом Ірландії - Палах Ерахтасом.
Президент також візьме участь у низці інших заходів, серед яких відкриття Ірландсько-українського економічного форуму. У форумі візьмуть участь віцепрем’єр Ірландії Саймон Гарріс та міністерка закордонних справ Гелен Макенті.
Зазначимо, що вчора Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном.