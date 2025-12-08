Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Єдність України, Європи та США зараз критично важлива – Зеленський

08 грудня 2025, 20:11
Єдність України, Європи та США зараз критично важлива – Зеленський
Фото: Зеленський / Telegram
Сьогодні він зустрівся із лідерами Британії, Франції та Німеччини.

Президент Володимир Зеленський під час переговорів у Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем наголосив, що сьогодні ключовим фактором для подальших кроків у мирному процесі є єдність України, Європи та Сполучених Штатів.

Про це глава держави заявив під час спільних виступів лідерів. 

"Сьогодні надзвичайно важлива єдність між Європою та Україною, а також між Європою та Сполученими Штатами. Є питання, які ми не можемо вирішити без американців, і такі, які неможливо вирішити без Європи", - підкреслив Зеленський.

Президент також подякував Кіру Стармеру за організацію зустрічі саме в Лондоні.
 

"Це була дуже важлива ініціатива  зібратися й обговорити чутливі теми у контексті мирних переговорів між США та Україною", - сказав він.

Зеленський повідомив, що українська переговорна команда щойно повернулася зі Сполучених Штатів до Лондона й поінформує європейських партнерів про результати перемовин.

Зазначимо, що  8 грудня Зеленський прибув до Лондона для переговорів із лідерами Європи

 
ЄвропаВолодимир Зеленський

Останні матеріали

ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти,
Політика
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти, "афера з Томагавками" і відповідальність Європи за війну в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 00:15
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється