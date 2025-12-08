Єдність України, Європи та США зараз критично важлива – Зеленський

Сьогодні він зустрівся із лідерами Британії, Франції та Німеччини.

Президент Володимир Зеленський під час переговорів у Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем наголосив, що сьогодні ключовим фактором для подальших кроків у мирному процесі є єдність України, Європи та Сполучених Штатів.

Про це глава держави заявив під час спільних виступів лідерів.

"Сьогодні надзвичайно важлива єдність між Європою та Україною, а також між Європою та Сполученими Штатами. Є питання, які ми не можемо вирішити без американців, і такі, які неможливо вирішити без Європи", - підкреслив Зеленський.

Президент також подякував Кіру Стармеру за організацію зустрічі саме в Лондоні.



"Це була дуже важлива ініціатива зібратися й обговорити чутливі теми у контексті мирних переговорів між США та Україною", - сказав він.

Зеленський повідомив, що українська переговорна команда щойно повернулася зі Сполучених Штатів до Лондона й поінформує європейських партнерів про результати перемовин.

Зазначимо, що 8 грудня Зеленський прибув до Лондона для переговорів із лідерами Європи.