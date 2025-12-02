Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Лідер U2 Боно привітав Зеленського та згадав вірш Шевченка

02 грудня 2025, 14:48
Лідер U2 Боно привітав Зеленського та згадав вірш Шевченка
Wikipedia
З нагоди першого офіційного візиту до Ірландії Боно надіслав вітання президенту і згадав поему Тараса Шевченка, яку

він озвучив англійською у 2022 році.

Лідер ірландського рок-гурту U2 Боно привітав Президента України Володимира Зеленського з нагоди його першого офіційного візиту до Ірландії. 

Про це повідомляє Офіс Президента України.

Боно нагадав про поему-послання Тараса Шевченка «І мертвим, і живим…», яку він озвучив англійською у березні 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Ірландії з офіційним візитом. Програмою передбачені зустрічі на найвищому рівні, виступ у парламенті, участь у відкритті Ірландсько-українського економічного форуму та зустріч із українською громадою.

Боно активно підтримує Україну з початку повномасштабної агресії Росії. У травні 2022 року він приїжджав до України та виступив у київському метро, висловивши солідарність із країною.

Нагадаємо, у вівторо, 2 грудня, Зеленський здійснить перший офіційний візит до Ірландії.

 

ірландіяВолодимир ЗеленськийБоно

Останні матеріали

Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється