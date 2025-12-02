Лідер U2 Боно привітав Зеленського та згадав вірш Шевченка

З нагоди першого офіційного візиту до Ірландії Боно надіслав вітання президенту і згадав поему Тараса Шевченка, яку

він озвучив англійською у 2022 році.

Лідер ірландського рок-гурту U2 Боно привітав Президента України Володимира Зеленського з нагоди його першого офіційного візиту до Ірландії.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

Боно нагадав про поему-послання Тараса Шевченка «І мертвим, і живим…», яку він озвучив англійською у березні 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Ірландії з офіційним візитом. Програмою передбачені зустрічі на найвищому рівні, виступ у парламенті, участь у відкритті Ірландсько-українського економічного форуму та зустріч із українською громадою.

Боно активно підтримує Україну з початку повномасштабної агресії Росії. У травні 2022 року він приїжджав до України та виступив у київському метро, висловивши солідарність із країною.

Нагадаємо, у вівторо, 2 грудня, Зеленський здійснить перший офіційний візит до Ірландії.