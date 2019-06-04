Геращенко просить відкрити кримінальну справу проти Зеленського
"Пройшло 24 години. Ані кандидат Зеленський, ані його штаб, ані його студія - квартал, ані його сценаристи не вибачилися перед людьми з інвалідністю. Вважаю, що ідеологія та мова ненависті, дискримінація інвалідів відкидає нас від шляху інтеграції до ЄС і НАТО, адже ключовими принципами цих інституцій і країн-членів є повага до прав людини, толерантність", − написала Геращенко у своєму Facebook.
Вона додала, що, оскільки родини дітей з інвалідністю не отримали протягом 24 годин публічних вибачень, вона разом з колегами - депутатами підготували низку запитів до уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, МВС і міністра Арсена Авакова з вимогою порушити кримінальну справу за фактом дискримінації людей з особливими потребами, розпалюванні ворожнечі і ненависті до людей з особливими потребами, Міністерства юстиції, Міністерства інформації.
Геращенко закликала народних депутатів долучитись до запитів і назвала це "тестом на європейськість".
"Закликаю всіх кандидатів в президенти, які не вийшли до другого туру, публічно заявити про неприпустимість дискримінації людей із фізичними вадами, з інвалідністю. Закликаю неурядові організації не мовчати, не підігрувати злу, замаскованому під пошлий гумор і дати публічну оцінку мові ненависті, яка стала нормою в репризах кварталу і Слуги (серіал - ред.)", – додала віце-спікер.
Нагадаємо, 5 квітня Ірина Геращенко звернулася до Володимира Зеленського з вимогою протягом 24 годин вибачитися перед людьми з синдромом Дауна, людьми з особливими потребами, з іншою сексуальною орієнтацією та за інші нетолерантні висловлювання.
За її словами, на 55 хвилині 21 секунді першої серії Слуги народу - 3, в образливому контексті вжито слова "дебіли", "олігофрени" і "дауни".
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