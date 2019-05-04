Геращенко записала відео до Зеленського. Дала йому 24 години на вибачення, - ВІДЕО

"У своєму серіалі "Слуга народу" кандидат В. Зеленський принижує велику частину українців, називає людей даунами в образливому і неприпустимому для політика тоні"

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко звернулася до кандидата у президенти Володимира Зеленського з вимогою протягом 24 годин вибачитися перед людьми з синдромом Дауна, людьми з особливими потребами, з іншою сексуальною орієнтацією та інші нетолерантні вислови.

За її словами, в Україні багато працювали над впровадженням інклюзивної освіти, а також боролися за права дітей з особливими потребами на працевлаштування, на самореалізацію. Про це повідомляє "Українська правда".

"Європа - це в першу чергу повага до прав людини, повага до інших і інакших людей", - сказала вона

Геращенко нагадала, як "один радикальний політик" дозволив собі принизити людей з синдромом Дауна, коли публічно кричав що "в уряді - дауни", через що виник скандал. "Він змушений був публічно вибачитися. Це хороший урок для всіх українських політиків. Й тим більше цей урок стосується кандидатів в президенти", - заявила віце-спікер.

"У своєму серіалі "Слуга народу" кандидат В. Зеленський принижує велику частину українців, називає людей даунами в образливому і неприпустимому для політика тоні", - зазначила вона.

Геращенко додала, що є відкритий лист від батьків "дітей сонця" з вимогою публічно вибачитися і вона приєднується до цих вимог.

"Не може політик, який претендує на найвищу посаду в державі, принижувати в своїх кварталах і куплетах людей з особливими потребами, з фізичними вадами, людей іншої сексуальної орієнтації, запускати сексистські жарти, знущатися над іншакшими", - сказала Геращенко.

Вона додала, що проти розколу країни і суспільства, проти мови ненависті і неповаги до людей з особливими потребами, а виступає за толерантне європейське суспільство "Визнати помилку і вибачитися - це не страшно. Це правильно. Я висловлюю свою солідарність всім батькам дітей з аутизмом, з синдромом Дауна, людям з особливими потребами, з вадами дикції, людям іншої сексуальної орієнтації, різним громадянам України, бо ми всі - рівні , хоч і різні", - заявила політик.

"І чекаю, що в пана Зеленського вистачить мужності і такту - вирізати образливі слова з серіалу і реприз на своїх концертах і вибачитися перед всіма людьми з вадами, над якими він знущався всі ці роки…", - додала Геращенко.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення.

Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

На Facebook-сторінці ЗеКоманди також почали вести зворотний відлік з моменту оприлюднення заяви Зеленського.

Петро Порошенко погодився на умови кандидата у Президенти України Володимира Зеленського: "Стадіон, так стадіон".