Геращенко визнала, що новина про російські права на ролик Зеленського була фейком

"Його знімали місцеві продакшн, як з’ясувалося, а РФ - компашки просто відразу радісно його залили собі і позначили свого фаворита на українських виборах"

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що інформація про російську фірму, яка має корпоративні права на відеоролик кандидата в президенти Володимира Зеленського про дебати є фейком і видалила свій попередній пост про це.

"До фейків і аферистів ставлюся негативно. Тому фейки видаляю і визнаю, якщо був фейк. Буду рада, якщо цього золотого правила дотримуватимуться і опоненти ", - написала Геращенко, повідомляє "Укрінформ".

Вона додала, що має на увазі "дорогий і пафосний ролик Зе про стадіон".

"Його знімали місцеві продакшн, як з’ясувалося, а РФ - компашки просто відразу радісно його залили собі і позначили свого фаворита на українських виборах", - пояснила Геращенко.

Раніше Геращенко на сторінці у Facebook опублікувала інформацію про те, що російська фірма має корпоративні права на відеоролик кандидата в президенти Володимира Зеленського про дебати.

“Ще президентом не став, а вже передав корпоративні права на себе Росії. Kedoo_Entertainment_Russia. - фірмочка, яка має корпоративні права про ролік на НАШОМУ стадіоні”, - писала раніше Геращенко. До допису вона також додавала відповідний скріншот.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення.

Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

На Facebook-сторінці ЗеКоманди також почали вести зворотний відлік з моменту оприлюднення заяви Зеленського.

Петро Порошенко погодився на умови кандидата у Президенти України Володимира Зеленського: "Стадіон, так стадіон".