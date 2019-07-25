Герега переміг на виборах у Хмельницькій області
Герега набрав 45,95% голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій. Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.
Найближчий його суперник, кандидат від партії "Слуга народу", директор підприємства "Центр культури та дозвілля" Василь Гуменюк набрав 27,08% голосів. Третє місце зайняв кандидат від Аграрної партії, директор підприємства "Україна-Агро-2С" Олег Скрінчук - він набрав 9,58%.
52-річний Герега народився і проживає в Городку Хмельницької області, він засновник і співголова партії "За конкретні справи". У Раду балотувався як самовисуванець.
У 2014 році Герега виграв вибори в Раду в цьому ж окрузі, в Раду 6-го скликання балотувався від "Партії регіонів".
Нагадаємо, за тиждень до виборів у цьому окрузі на кандидата від "Свободи" Назара Чепка було скоєно напад. Четко заявив, що підозрює в організації нападу саме Герегу, але пресслужба депутата це спростувала.
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