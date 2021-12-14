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Гетманцев анонсував до кінця року "великий законопроект"

"Великий законопроект" про зниження оподаткування доходів та впровадження ПВК
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував реєстрацію у парламенті до кінця 2021 року законопроекту про зниження оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, а також упровадження податку на виведений капітал (ПВК).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас є великий законопроект про оподаткування доходів. Хочемо знизити оподаткування доходів і фізосіб, і юросіб, і впровадити податок на виведений капітал, усічено, як у Польщі. Також розширити декларування доходів, дати більше податкових відрахувань громадянам", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, можемо зареєструвати цей законопроект ще цього року, щоб він запрацював із 2023-го", – уточнив Гетманцев.

Законопроект також пропонує оподаткування додаткової роботи.

"Це коли ти просто реєструєшся в "Дії" і можеш отримувати дохід від 27 видів діяльності. Наприклад, таксувати вечорами. За це податок лише 5%, без ЄСВ", - пояснив парламентарій.

Водночас голова профільного комітету погодився, що негативна реакція Міжнародного валютного фонду (МВФ) на такі законодавчі ініціативи може стати на заваді їх ухваленню.

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14 12 2021 14:52
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