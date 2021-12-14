Гетманцев анонсував до кінця року "великий законопроект"
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У нас є великий законопроект про оподаткування доходів. Хочемо знизити оподаткування доходів і фізосіб, і юросіб, і впровадити податок на виведений капітал, усічено, як у Польщі. Також розширити декларування доходів, дати більше податкових відрахувань громадянам", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, можемо зареєструвати цей законопроект ще цього року, щоб він запрацював із 2023-го", – уточнив Гетманцев.
Законопроект також пропонує оподаткування додаткової роботи.
"Це коли ти просто реєструєшся в "Дії" і можеш отримувати дохід від 27 видів діяльності. Наприклад, таксувати вечорами. За це податок лише 5%, без ЄСВ", - пояснив парламентарій.
Водночас голова профільного комітету погодився, що негативна реакція Міжнародного валютного фонду (МВФ) на такі законодавчі ініціативи може стати на заваді їх ухваленню.
Читайте також: Добровільна податкова амністія: українці задекларували майже 100 мільйонів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів
- ФОТО В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель
- ФОТО В Україні ввели в обіг памятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам