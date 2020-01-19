Гільдія продюсерів США назвала стрічку "1917" найкращим фільмом 2019 року
Про це повідомили в Twitter гільдії, повідомляє "Громадське".
У стрічці йдеться про події одного дня Першої світової війни від імені двох молодих солдатів. Вони отримали наказ доставити важливе повідомлення, перетнувши територію противника.
Найкращим міні-серіалом року назвали "Чорнобиль". Серед номінантів також були серіали "Коли вони нам пробачать" від Netflix та "Фоссі/Вердон".
Найкращим анімаційним фільмом стала "Історія іграшок-4". Він обійшов "Крижане серце-2" та "Як приборкати дракона-3".
Найкращими документальними фільмами назвали "Аполлон-11" про першу висадку людини на Марс та "Залишаючи Неверленд", в якому йдеться про звинувачення в педофілії Майкла Джексона.
Нагадаємо, що найкращим іноземним фільмом премії "Золотий глобус" стали "Паразити" Пон Чжун Хо
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