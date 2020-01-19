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Гільдія продюсерів США назвала стрічку "1917" найкращим фільмом 2019 року

Найкращим міні-серіалом року назвали "Чорнобиль"
Асоціація "Американська гільдія продюсерів" обрала історичну драму "1917" режисера Сема Мендеса найкращим фільмом 2019 року.
Гільдія продюсерів США назвала стрічку "1917" найкращим фільмом 2019 року

Про це повідомили в Twitter гільдії, повідомляє "Громадське".

У стрічці йдеться про події одного дня Першої світової війни від імені двох молодих солдатів. Вони отримали наказ доставити важливе повідомлення, перетнувши територію противника.

Найкращим міні-серіалом року назвали "Чорнобиль". Серед номінантів також були серіали "Коли вони нам пробачать" від Netflix та "Фоссі/Вердон".

Найкращим анімаційним фільмом стала "Історія іграшок-4". Він обійшов "Крижане серце-2" та "Як приборкати дракона-3".

Найкращими документальними фільмами назвали "Аполлон-11" про першу висадку людини на Марс та "Залишаючи Неверленд", в якому йдеться про звинувачення в педофілії Майкла Джексона.

Нагадаємо, що найкращим іноземним фільмом премії "Золотий глобус" стали "Паразити" Пон Чжун Хо

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19 01 2020 16:27
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