Гільдія продюсерів США назвала стрічку "1917" найкращим фільмом 2019 року

Асоціація "Американська гільдія продюсерів" обрала історичну драму "1917" режисера Сема Мендеса найкращим фільмом 2019 року.

Про це повідомили в Twitter гільдії, повідомляє "Громадське".

У стрічці йдеться про події одного дня Першої світової війни від імені двох молодих солдатів. Вони отримали наказ доставити важливе повідомлення, перетнувши територію противника.

Найкращим міні-серіалом року назвали "Чорнобиль". Серед номінантів також були серіали "Коли вони нам пробачать" від Netflix та "Фоссі/Вердон".

Найкращим анімаційним фільмом стала "Історія іграшок-4". Він обійшов "Крижане серце-2" та "Як приборкати дракона-3".

Найкращими документальними фільмами назвали "Аполлон-11" про першу висадку людини на Марс та "Залишаючи Неверленд", в якому йдеться про звинувачення в педофілії Майкла Джексона.

Нагадаємо, що найкращим іноземним фільмом премії "Золотий глобус" стали "Паразити" Пон Чжун Хо