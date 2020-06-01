Найкращим іноземним фільмом премії "Золотий глобус" стали "Паразити" Пон Чжун Хо
Премію "Золотий глобус" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" отримала картина "Паразити" південнокорейського режисера Пон Чжун Хо, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
77-ма церемонія вручення нагород премії Голлівудської асоціації іноземної преси відбулася в Лос-Анджелесі в неділю.
У номінації також були представлені "Прощання" Лулу Ванга, "Біль та слава" Педро Альмодовара, "Портрет дівчини у вогні" Cелін Ск’ямми та "Знедолені" Ладжа Лі.
Раніше картина південнокорейського режисера була удостоєна "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю. Сюжет картини оповідає про сім'ю безробітних Кітека, які вирішують виправити своє фінансове становище за рахунок забезпеченої сім'ї Пак, для чого вони влаштовуються на роботу в багату сім'ю.
"Золотий глобус" - американська премія, яку присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси з 1944 року за роботи в кінофільмах і телевізійних картинах. Премію "Золотий глобус" вручають щороку в січні за результатами голосування приблизно 90 міжнародних журналістів, що живуть у Голлівуді.
Нагадаємо, що "Чорнобиль", "1917" та "Одного разу в Голлівуді": стали відомі переможці "Золотого глобуса".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт
- ФОТО Imagine Dragons у Києві як останній гарячий подих літа
- ФОТО Подих Карпат, - фото-відеорепортаж
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"