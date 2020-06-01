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Найкращим іноземним фільмом премії "Золотий глобус" стали "Паразити" Пон Чжун Хо

77-ма церемонія вручення нагород премії Голлівудської асоціації іноземної преси відбулася в Лос-Анджелесі в неділю
У номінації також були представлені "Прощання" Лулу Ванга, "Біль та слава" Педро Альмодовара, "Портрет дівчини у вогні" Cелін Ск’ямми та "Знедолені" Ладжа Лі.
Найкращим іноземним фільмом премії "Золотий глобус" стали "Паразити" Пон Чжун Хо Фото: з вільних джерел

Премію "Золотий глобус" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" отримала картина "Паразити" південнокорейського режисера Пон Чжун Хо, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

77-ма церемонія вручення нагород премії Голлівудської асоціації іноземної преси відбулася в Лос-Анджелесі в неділю.

У номінації також були представлені "Прощання" Лулу Ванга, "Біль та слава" Педро Альмодовара, "Портрет дівчини у вогні" Cелін Ск’ямми та "Знедолені" Ладжа Лі.

Раніше картина південнокорейського режисера була удостоєна "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю. Сюжет картини оповідає про сім'ю безробітних Кітека, які вирішують виправити своє фінансове становище за рахунок забезпеченої сім'ї Пак, для чого вони влаштовуються на роботу в багату сім'ю.

"Золотий глобус" - американська премія, яку присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси з 1944 року за роботи в кінофільмах і телевізійних картинах. Премію "Золотий глобус" вручають щороку в січні за результатами голосування приблизно 90 міжнародних журналістів, що живуть у Голлівуді.

Нагадаємо, що "Чорнобиль", "1917" та "Одного разу в Голлівуді": стали відомі переможці "Золотого глобуса".

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06 01 2020 14:30
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