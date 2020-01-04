Гірські козли «захопили» порожні вулиці міста у Вельсі

Але тепер, коли вулиці спорожніли, рогаті можуть спокійно ними пересуватися

Поки жителі валлійського Лландідно сидять по домівках через карантин, до міста прийшли гірські козли.

Вони гуляють вулицями, поїдають квіти й бігають біля будинків, повідомляє ITV, передає УКРІНФОРМ.

Зазвичай кашмірські козли живуть на мисі Великий Орм. Найімовірніше, зараз вони спустилися, щоб знайти свіжу траву.

Тварини й раніше приходили до міста, але лише на його околиці – адже бояться людей. Але тепер, коли вулиці спорожніли, рогаті можуть спокійно ними пересуватися.

Влада міста нічого не робить із тваринами. За їхніми словами, така поява нормальна, особливо цієї пори року.

Жителі теж не проти. Вони впевнені, що кілька втрачених квіточок – це невелика ціна за можливість подивитися на кіз ближче.

Нагадаємо, що станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.