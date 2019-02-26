Гладковський і "Укроборонпром" будуть позиватись до журналістів, – Луценко
"Наскільки мені відомо, "Укроборонпром" і Олег Гладковський будуть позиватися проти журналістів. Щоб вони або вибачились, або навели неспростовні докази", - сказала в парламенті заявила представниця президента Ірина Луценко, пише УП.
"А то складається дивна ситуація. Як тільки ми почали говорити про розкрадання в армії попередніх років, одразу з'являється якась історія з 2015 року і скидається перед виборами", - додала представниця президента.
За її словами, факти із розслідування "Наших грошей" були основою для кримінальної справи, яку розслідували НАБУ і САП ще у 2015 році.
"Але жодних результатів, жодних фактів чи підозрюваних названо не було", - заявила Луценко.
Нагадаємо, що вчора журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.
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