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Гладковський-молодший позиватиметься до журналістів, – ЗМІ

"Звинувачення безпідставні, а так зване листування – фейкове"
Син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор подасть до суду на журналістів програми "Наші гроші" через їхнє розслідування, в якому стверджується, що він був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.
Гладковський-молодший позиватиметься до журналістів, – ЗМІ Ігор Гладковський

"Звинувачення безпідставні, а так зване листування – фейкове", - заявив Ігор Гладковський у відповідь на письмовий запит агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у позові не буде матеріальних претензій. Натомість Гладковський-молодший вимагатиме спростування недостовірної інформації.

Він стверджує, що готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, про які розповіли журналісти.

Нагадаємо, що державний концерн "Укроборонпром" та заступник секретаря РНБО Олег Гладковський можуть позиватися проти журналістів програми "Наші гроші".

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26 02 2019 23:56
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