Гладковський-молодший позиватиметься до журналістів, – ЗМІ "Звинувачення безпідставні, а так зване листування – фейкове"

Син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор подасть до суду на журналістів програми "Наші гроші" через їхнє розслідування, в якому стверджується, що він був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Ігор Гладковський

"Звинувачення безпідставні, а так зване листування – фейкове", - заявив Ігор Гладковський у відповідь на письмовий запит агентства "Інтерфакс-Україна". За його словами, у позові не буде матеріальних претензій. Натомість Гладковський-молодший вимагатиме спростування недостовірної інформації. Він стверджує, що готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, про які розповіли журналісти. Нагадаємо, що державний концерн "Укроборонпром" та заступник секретаря РНБО Олег Гладковський можуть позиватися проти журналістів програми "Наші гроші".

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