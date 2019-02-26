ПОЛІТИКА НОВИНИСин заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор подасть до суду на журналістів програми "Наші гроші" через їхнє розслідування, в якому стверджується, що він був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гладковський-молодший позиватиметься до журналістів, – ЗМІ
"Звинувачення безпідставні, а так зване листування – фейкове"
Ігор Гладковський
"Звинувачення безпідставні, а так зване листування – фейкове", - заявив Ігор Гладковський у відповідь на письмовий запит агентства "Інтерфакс-Україна".
За його словами, у позові не буде матеріальних претензій. Натомість Гладковський-молодший вимагатиме спростування недостовірної інформації.
Він стверджує, що готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, про які розповіли журналісти.
Нагадаємо, що державний концерн "Укроборонпром" та заступник секретаря РНБО Олег Гладковський можуть позиватися проти журналістів програми "Наші гроші".
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26 02 2019 23:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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