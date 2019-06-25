Глава Адміністрації Зеленського Богдан причетний до афер на сотні мільйонів, – Bihus.info

Керівник Адміністрації президента Андрій Богдан причетний до кредитних афер на сотні мільйонів гривень, має маєток в Конча-Заспі та багато землі у Київській області.

Відзначається, що у 2011 році Богдан став власником маєтку на понад 1,5 тис. кв.м у Конча-Заспі. У 2013 році дружина Богдана купила дві квартири у центрі Києва на 300 кв.м. Потім Богдан оформив на себе низку нежитлових, найвірогідніше, офісних приміщень на Дніпровській набережній. Їх він здає в оренду, повідомляє Bihus.info.

Сам Богдан пояснює свій статок, тим що він багато працював та займався підприємницькою діяльністю, хоча з 2007 року працював у держслужбі.

Журналісти стверджують, що Богдан фактично консультував у кредитних шахрайствах.

Зокрема, у 2016-му році Фонд гарантування вкладів виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії "Айдельберг ресорсіс ІНК." (Idelberg resources INC.), до якої був причетний Богдан і його бізнес-партнери Ігор Пукшин, Олександр Баулін. У 2014 Богдан отримав довіреність на представництво Idelberg resources INC від Бауліна.

Офшорна компанія Idelberg resources з Віргінських островів допомогла "Світловодському маслосиркомбінату" з групи "Клуб сиру" не розрахуватися за кредит у банку "Фінанси та кредит".

Маслокомбінат взяв кредит у банку у 2007 році під заставу майна. У 2009-му банк звернувся за стягненням застави, адже борг перед банком уже становив близько 150-ти мільйонів гривень, тоді Idelberg resources заявила, що теж претендує на гроші комбінату, бо нібито позичала їх ще до позики у банку.

Двома позовами в Господарському суді Київської області офшорка вимагала повернути 202 млн гривень, за які комбінат нібито поручився за позикою "Карлівського заводу сухого молока". Маслосирокомбінат на суді офіційно визнав свій борг, а 23.06.2009 суд підтримав обидва позови фіктивної фірми Айдельберг.

За даними журналістів, Богдан добре знайомий з членом правління маслокомбінату Олександром Коваленком, наразі Коваленко за довіреністю Богдана продає його землю під Києвом у селі Забуяння.

Також про зв'язок із Богданом свідчить дружба з Романом Бабієм, який у 2009 представляв інтереси комбінату в суді і працював в одній фірмі з Богданом "Пукшин та партнери".



Фото:Бігус

Сам Богдан підтвердив журналістам зв’язок з віргінською офшоркою, на чию користь у 2009-му добровільно збанкрутував комбінат групи "Клуб сиру".

Після падіння банку, маслосиркомбінат ініціював банкрутство і вивів майно з іпотеки банку. Після цього, майно комбінату продали за втричі нижчою ціною у 10 мільйонів гривень афільованій компанії "Дніпровська молочна компанія" з групи "Клуб сиру".

У кримінальному провадженні за цим фактом слідчі напишуть: "реалізуючи злочинну схему, службові особи ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" за попередньою змовою з посадовими особами "Клуб сиру" від імені фіктивної компанії Айдельберг ресорсіс ІНК."...

Крім того журналісти навели приклад іншої подібної схеми, до якої причетний глава АП.

Зокрема, у 2008 році банк "Надра", акціонерами якого на той час були брати Сегаль - Ілля та Вадим - видав фактично їхній же компанії "Каховка Пром-Агро" кредит у 25 мільйонів доларів під заставу соєпереробного заводу.

Потім банк продали Дмитру Фірташу і банк Фірташа через суд відібрав завод і продав його спорідненим структурам. Завод опинився у власності "Місто банку" молодшого партнера Фірташа Івана Фурсіна.

У 2015-му році, коли "Надра" почав банкрутувати, а представники ФГВ увійшли в управління, прокинулася кіпрська офшорка "Весдікс Інвестментс Лімітед", співзасновником якої була офшорка "Айдельберг ресорсіс ІНК" уже під кервництвом Богдана.

Кіпрська компанія заявила, що позичала власникам соєпереробного заводу більше 125 мільйонів гривень - і хоче їх отримати. Суд став на бік офшорки і повернув уже перепроданий завод першому власнику - фірмі-банкруту братів Сегаль "Каховка Пром-Агро", а "Надра" залишився без повернутого кредиту і заводу.

Офіційно у суді компанію "Весдікс Інвестмент Лімітет" представляв Бабій - колега Богдана, а на слуханнях був присутній брат глави АП Ігор. Бабій опинився на 48 місці у списку партії "Слуга народу".

Журналісти стверджуються, що про зацікавленість Богдана в цій історії можуть свідчити і його часті візити до Генеральної прокуратури за останні півроку. Богдан з жовтня 18-го по квітень 19-го приходив до ГПУ щонайменше 16 разів.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган пояснила журналістам: Богдан ходить по адвокатських справах. Частина візитів стосувалася "ПриватБанку", інша частина "по підприємству, яке рейдернули".

Нагадаємо, що глава Адміністрації президента Андрій Богдан до призначення Володимиром Зеленським на посаду працював не лише з олігархом Ігорем Коломойським, але й з цілим рядом топ-політиків, суддів і бізнесменів.