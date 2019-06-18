Bihus.info: Яким було політичне минуле глави Адміністрації Зеленського, - ВІДЕО

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан до призначення Володимиром Зеленським на посаду працював не лише з олігархом Ігорем Коломойським, але й з цілим рядом топ-політиків, суддів і бізнесменів.

Юридичну кар’єру Богдан починав в адвокатській компанії "Правіс", власниками якої були нинішній нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко, юрист Олексій Резніков і екс-заступник керівника Секретаріату президента Віктора Ющенка Ігор Пукшин. Про це йдеться в сюжеті телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Останній згодом створив власну юрфірму – "Пукшин і партнери", куди й перейшов працювати Богдан, в майбутньому ставши бізнес-партнером Пукшина – як в юридичній, так і в аграрній сферах.

Після Революції Гідності Пукшин намагався повернутися у велику політику, ставши одним з фінансових донорів партії "Громадянська позиція" і отримавши там 14 місце в списку. Богдан на той же момент вже працював радником олігарха Ігоря Коломойського, який очолював Дніпропетровську область, і теж намагався пройти в парламент за списками "Блоку Петра Порошенка".

Ще одним бізнес-партнером Пукшина, а раніше і Богдана, є колишній очільник судової адміністрації Руслан Кирилюк. Журналісти зазначають, що він є співмешканцем судді Господарського суду Києва Мальвіни Данилової.

Саме цей суд розглядає одразу кілька епізодів в справі денаціоналізації "ПриватБанку" на користь Коломойського. Тут же працює сестра Пукшина – Людмила Пукшин і Роман Бойко – колишній керівник юридичної фірми "Статус", співвласником якої нині є рідний брат Андрія Богдана Ігор. Останній також працює судовим розпорядником у Верховному суді, куди справа "Привату" має шанси потрапити після проходження нижчих інстанцій.

В бізнес-стосунках з Пукшиним і Кирилюком нині перебуває і син екс-очільника Конституційного суду Олександр Баулін. Зазначається, що останній також близький і до Богдана.

Свого часу Богдан працював помічником нардепа "Блоку Юлії Тимошенко" у Верховній Раді 6 скликання Андрія Портнова.

У 2008-му Богдан став адвокатом нинішнього генпрокурора, а тоді – міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Луценко цю інформацію підтвердив і додав, що юридичні послуги йому були необхідні через звинувачення у роздачі нагородної зброї в МВС. Також генпрокурор заявив, що підтримує стосунки з Богданом підтримує і раніше вони зустрічалися в позаробочий час.

За президенства Віктора Януковича Богдан працював в уряді Миколи Азарова, а одразу після Революції Гідності став радником, а згодом і адвокатом тодішнього очільника Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського.

"Наші гроші" зазначають, що приблизно за рік до потрапляння в команду президента Володимира Зеленського Богдан працював з Богданом Якимцем, якого називають неформальним помічником і другом керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. З Якимцем журналістами поспілкуватися не вдалося, Богдан розкривати інформацію про співпрацю також відмовився, заявивши, що Якимця обслуговували його юристи, але не він особисто.

Нагадаємо, що 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який був його радником з юридичних питань

Журналісти та громадські активісти стверджували, що Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Сам Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.

Водночас, у Мін'юсті підтверджують, що новий глава АП був люстрований.

Петиція за відставку Богдана зібрала необхідну кількість голосів для розгляду президентом.

У відповідь Зеленський процитував законодавство, нагадав про цілі АП та напрямки роботи голови відомства.

"Глава Адміністрації президента України призначається на посаду та звільняється з посади президентом України", – підсумував Зеленський, не давши відповідь по суті.