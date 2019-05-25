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Петиція за відставку Богдана набрала необхідні голоси

Петицію підписало 25289 людей
Петиція за відставку глави Адміністрації президента Андрія Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів.
Петиція за відставку Богдана набрала необхідні голоси Фото: president.gov.ua

Станом на 12 годину суботи, петицію, оприлюднену 23 травня, підписало 25289 людей, інформує УП.

Ініціатором петиції є Олександр Василевський.

"Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки глави Адміністрації президента України Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону Про очищення влади (люстрацію)", - йдеться у тексті петиції.

Щоб її розглянув президент, вона мусить зібрати не менше 25 тисяч підписів.

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він був обраний за результатами повторного голосування на виборах президента 21 квітня, перемігши в другому турі п’ятого президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, що напередодні на сайті Президента зареєстрували петицію за відставку Зеленського.

Необхідну кількість голосів для розгляду петиції набрали через чотири дні після інавгурації шостого президента України.

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25 05 2019 12:30
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