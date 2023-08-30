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ПОЛІТИКА

Глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити путіна

30 серпня 2023, 18:10
Глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити путіна
Джеймс Клеверлі
Клеверлі нагадав китайським чиновникам про їхні зобов’язання щодо підтримки територіальної цілісності України

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав Китай допомогти покласти край російській війні в Україні.

Про це він заявив у Пекіні, коментуючи можливий візит російського президента владіміра путіна до Китаю восени для участі у форумі «Один пояс – один шлях», передає Bloomberg.

"Я сказав, що жорстоке вторгнення росії в Україну не може бути виправдане ні москвою, ні будь-ким іншим", – повідомив Клеверлі.

Глава британського МЗС заявив, що закликав китайських чиновників дотримуватися своїх попередніх зобов'язань щодо підтримки територіальної цілісності України. За повідомленням китайських державних ЗМІ, Клеверлі зустрівся зі своїм колегою Ван І і віце-президентом Хань Чженем. 

путін може відвідати Китай, що стане першою закордонною поїздкою російського лідера з моменту пред'явлення йому звинувачень у скоєнні воєнних злочинів та видачі ордеру Міжнародного кримінального суду на його арешт. 

Востаннє китайський лідер Сі Цзіньпін та путін зустрічалися у москві у березні 2023 року. Тоді вони заявили про тісні зв'язки та стратегічне бачення, які поділяють їхні країни. Washington Post висловило думку, що Сі їздив до москви, щоб врятувати путіна від поразки у війні з Україною.

Раніше повідомлялось, що президент росії владімір путін погодився відвідати Китай – це буде його перша закордонна поїздка після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

КитайПутінБританіявійна в Україні

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