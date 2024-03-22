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ПОЛІТИКА

Глава держави відреагував на масований обстріл України

22 березня 2024, 11:03
Глава держави відреагував на масований обстріл України
Джерело: president.gov.ua
Президент ще раз нагадав про важливість допомоги Україні.

росія в ніч на 22 березня випустила по Україні понад 60 "Шахедів" та майже 90 ракет. Під ударом були енергетика, будинки та навіть тролейбус.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він вкотре наголосив, що Україні потрібна допомога Заходу, адже на відміну від неї, російські ракети прилітають по українських містах без зупинок.

"За цю ніч було понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору", – зазначив президент.

Зеленський додав, що у російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги України. А у "шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. 

"Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи «Петріот» повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з москви", – підкреслив президент.

Вночі, росіяни завдали наймасштабнішої атаки на українську енергетику за останній час. За словами очільника Міненерго Германа Галущенка, метою ворога не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.

війнаатакарф тероризмЗеленський.

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