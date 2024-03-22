Масштабна атака на енергетику. Україна стикається зі збоєм у постачанні світла, лінія до ЗАЕС відключена (оновлено)

В ніч на 22 березня російські військові масштабно атакують Україну ракетами.

рф вчинила масштабну атаку на енергетичну систему України за останній час. Зафіксовані влучання в об'єкти генерації і системи розподілу в різних областях.

Про це повідомляє у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Метою є не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.

"На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Орім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС", - зазначив він.

Галущенко додав, що в частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

В ніч на 22 березня російські військові масштабно атакують Україну ракетами.

Близько 4:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили по пуски ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95 з регіону Каспійського моря. Також повідомлялося про зліт бомбардувальників Ту-22М3 і МіГ-31 з аеродрому "Саваслєйка" у Нижньогородській області.

Згодом вибухи пролунали у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.

Під час масштабної ракетної атаки на Україну о 05:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Найбільша у Європі атомна електростанція підключена до української енергосистеми лише за допомогою лінії електропередачі ПЛ-330 кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна".

Нещодавно лінія була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.

"Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", – наголосив очільник Енергоатома Петро Котін.

Він наголосив, що Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора - Енергоатома, а росія має вивести зі станції своїх військових та військову техніку.

Голова обласної адміністрації Іван Федоров повідомив, що зруйновані та пошкоджені об’єкти інфраструктури, приватні будинки і багатоповерхівки. По місту росіяни випустили майже 20 ракет. Влучання виключно в цивільні об’єкти.

Дві людини вважаються зниклими безвісти. Чотири будинки зруйновані вщент, а понад 40 — пошкоджені.

У Хмельницькому, повідомляє Міністерство внутрішніх справ, двоє загиблих і щонайменше 8 поранених. Рятувальники розбирають завали. Зруйновані житлові будинки. МВС показало відео порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку.

У найбільшу гідроелектростанцію України ДніпроГЕС вночі було два прямих влучання ракет — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, адже вона пошкоджена серйозно.

Директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в коментарі "Радіо Свобода" повідомив, що одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Масштаби наслідків будуть зрозумілі протягом дня.