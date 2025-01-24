Глава дипломатії ЄС запросила нового держсекретаря США до Брюсселя
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас надіслала запрошення новому держсекретарю США Марко Рубіо відвідати зустріч з представниками Євросоюзу у Брюсселі.
Про це повідомляє агенція AFP.
Про лист до Рубіо Каллас сповістила міністрів закордонних країн ЄС.
"У своєму листі держсекретарю Марко Рубіо я запропонувала йому взяти участь в одній із наших зустрічей у зручний для нього час", – заявила Каллас главам МЗС країн ЄС.
За словами офіційних осіб, відповіді наразі не надійшло.
Також Трамп закликав ЄС купувати більше американської нафти і газу, щоб уникнути мит.