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Глава дипломатії ЄС запросила нового держсекретаря США до Брюсселя

24 січня 2025, 18:38
Глава дипломатії ЄС запросила нового держсекретаря США до Брюсселя
Каллас Естонія
Однак він поки не підтвердив і не скасував зустріч.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас надіслала запрошення новому держсекретарю США Марко Рубіо відвідати зустріч з представниками Євросоюзу у Брюсселі.

Про це повідомляє агенція AFP

Про лист до Рубіо Каллас сповістила міністрів закордонних країн ЄС.

"У своєму листі держсекретарю Марко Рубіо я запропонувала йому взяти участь в одній із наших зустрічей у зручний для нього час", – заявила Каллас главам МЗС країн ЄС.

За словами офіційних осіб, відповіді наразі не надійшло.

Також Трамп закликав ЄС купувати більше американської нафти і газу, щоб уникнути мит

 
Євросоюздержсекретар США

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