Глава дипломатії ЄС попередила про довгостроковий план російської агресії

Україна — це перша лінія оборони Європи, заявила глава дипломатії ЄС.

Відкриваючи дебати в Європарламенті в середу, 18 червня, глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас назвала рф прямою загрозою для ЄС, попередивши про план довгострокової російської агресії.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми живемо в дуже небезпечні важкі часи. росія вже є прямою загрозою для Європейського Союзу. росія порушує наш повітряний простір, здійснює провокаційні військові маневри поблизу кордонів ЄС, націлюється на наші потяги й літаки, наші трубопроводи, підводні оптоволоконні кабелі й електромережі, нашу промисловість, в тому числі компанії, що підтримують Україну, вербує злочинців для диверсійних атак, а також постійно нарощує свої збройні сили й розширює ядерний арсенал”, - сказала вона.

Каллас додала, що торік рф витратила на оборону більше, ніж країни Європейського Союзу разом узяті.

"Цього року росія витрачає на оборону більше, ніж на охорону здоров'я, освіту і соціальну політику загалом. Це довгостроковий план для довгострокової агресії. Ви не витрачаєте стільки на армію, якщо не плануєте її використовувати", - зазначила головний дипломат ЄС, закликавши країни-союзники якнайшвидше досягти нового цільового показника НАТО в 5% ВВП витрат на оборону.

"Колективна економічна міць Європи не має собі рівних. Я не вірю, що існує загроза, яку ми не зможемо подолати, якщо діятимемо разом і з нашими союзниками по НАТО”, - сказала Каллас.

Глава дипломатії ЄС повторила попередження, зроблене генсеком НАТО Марком Рютте.

"Цитуючи мого друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: “Якщо ми не допомагатимемо Україні далі, нам доведеться починати вчити російську мову", - сказала Каллас.

"Що стосується України, то Європейський Союз робить свій внесок і тут, не в останню чергу тому, що Україна є першою лінією оборони Європи. Ми знаємо, що росія реагує на силу і ні на що інше", - додала вона.

Каллас підкреслила важливість 18-го пакету санкцій ЄС, зазначаючи, що кожне обмеження послаблює здатність росії вести війну.

"Ми повинні робити більше для України, і для нашої власної безпеки також …Чим сильнішою буде Україна на полі бою сьогодні, тим сильнішою вона буде за столом переговорів, коли росія нарешті буде готова говорити", - наголосила головний дипломат ЄС.