Глава дипломатії ЄС відвідає Китай наступного тижня

Глава зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу Жозеп Боррель планує візит до Китаю з 13 по 15 квітня.

Про це заявив офіційний представник Європейського Союзу із закордонних справ Пітер Стано, повідомляє Reuters.

Разом з тим, Стано не повідомив жодних подробиць щодо майбутнього візиту до Піднебесної.

Візит Жозепа Борреля до Китаю стане останнім у низці поїздок європейських політиків і посадовців до країни, яка, як вони вважають, може вплинути на росію в її повномасштабній війні проти України.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Пекін минулого тижня.

Наразі в Китаї перебувають президент Франції Емманюель Макрон та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.