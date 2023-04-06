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Глава дипломатії ЄС відвідає Китай наступного тижня

06 квітня 2023, 21:46
Глава дипломатії ЄС відвідає Китай наступного тижня
Фото: Українська правда
Глава зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу Жозеп Боррель планує візит до Китаю з 13 по 15 квітня.

Про це заявив офіційний представник Європейського Союзу із закордонних справ Пітер Стано, повідомляє Reuters.

Разом з тим, Стано не повідомив жодних подробиць щодо майбутнього візиту до Піднебесної.

Візит Жозепа Борреля до Китаю стане останнім у низці поїздок європейських політиків і посадовців до країни, яка, як вони вважають, може вплинути на росію в її повномасштабній війні проти України.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Пекін минулого тижня.

Наразі в Китаї перебувають президент Франції Емманюель Макрон та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

Сьогодні Сі Цзіньпін і Макрон зустрілися в Пекіні.
КитайвізитБоррель

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