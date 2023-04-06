Глава дипломатії ЄС відвідає Китай наступного тижня
Про це заявив офіційний представник Європейського Союзу із закордонних справ Пітер Стано, повідомляє Reuters.
Разом з тим, Стано не повідомив жодних подробиць щодо майбутнього візиту до Піднебесної.
Візит Жозепа Борреля до Китаю стане останнім у низці поїздок європейських політиків і посадовців до країни, яка, як вони вважають, може вплинути на росію в її повномасштабній війні проти України.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Пекін минулого тижня.
Наразі в Китаї перебувають президент Франції Емманюель Макрон та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.Сьогодні Сі Цзіньпін і Макрон зустрілися в Пекіні.