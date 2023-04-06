Сі Цзіньпін і Макрон зустрілися в Пекіні

Вони проведуть перемовини.

Китайський лідер Сі Цзін пін зустрів французького президента Емануеля Макрона в Пекіні.

Про це повідомляє Ouest-France.

"Президента Франції Еммануеля Макрона в четвер, 6 квітня 2023 року, прийняв у Пекіні його китайський колега Сі Цзіньпін перед їх перемовинами в Народному палаці", - йдеться в повідомленні.

Тим часом в мережі вже почали публікувати перші кадри із зустрічі Сі та Макрона.

Нагадаємо, що вчора, 5 квітня президент Франції Емануель Макрон почав свій триденний візит до Китаю.

Нагадаємо, що напередодні візиту до Китаю Макрон провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом. Під час якої сторони обговорили важливість залучення Пекіну для прискорення завершення війни в Україні.