Макрон і Байден хочуть залучити Китай до припинення війни в Україні – Reuters

Лідери США та Франції провели телефонну розмову.

Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден домовилися в телефонній розмові напередодні візиту Макрона до Пекіна залучити Китай для прискорення закінчення війни рф проти України.

Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу, повідомляє Reuters.

"Обидва лідери згадали про спільну готовність залучити Китай до прискорення закінчення війни в Україні і взяти участь у побудові стійкого миру в регіоні", - наголосили в офісі Макрона.

Згідно із заявою Єлисейського палацу, Макрон і Байден сподіваються, що Китай може сприяти зусиллям солідарності між глобальною Північчю і Півднем, а також розробити спільний порядок денний щодо боротьби зі зміною клімату та збереження біорізноманіття.

Макрон перебуватиме з візитом у Китаї з середи, 5 квітня, по п'ятницю, 7 квітня. Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує провести з ним переговори, щоб окреслити курс двосторонніх відносин, повідомляло китайське Міністерство закордонних справ.

Раніше повідомлялось, що Франція сподівається відмовити лідера Китаю від будь-яких зближень з путіним.