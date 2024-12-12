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ПОЛІТИКА

Глава дипломатії ЄС закликала використати російські активи для України

12 грудня 2024, 17:44
Глава дипломатії ЄС закликала використати російські активи для України
Каллас Естонія
"Україна має законні вимоги щодо компенсації, а російські активи в ЄС є інструментом тиску на росію".

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що мільярди російських державних коштів, заморожених в Європейському Союзі, повинні бути використані для допомоги Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

У виданні нагадали, що ЄС вже почав вилучати прибутки від російських активів, що перебувають на території Євросоюзу, на користь України, але утримався від конфіскації всієї суми (210 млрд. євро в цілому по ЄС) через сумніви щодо законності такого кроку. ЄС тримає понад дві третини російських суверенних активів на суму 300 мільярдів доларів, заморожених західними союзниками після повномасштабного вторгнення в Україну.

Каллас зазначила, що "незважаючи на чутливість – одного дня ми дійдемо до цього". За її словами, російські кошти допоможуть оплатити рахунок за "всю шкоду, яку росія завдала Україні".

"Краще мати синицю в руці, ніж великого птаха на даху. Отже, у нас є маленька пташка в руці, і це є інструментом для тиску на росію", – додала вона, маючи на увазі заморожені активи москви.

У своєму першому інтерв'ю для друкованих ЗМІ з моменту вступу на посаду глава дипломатії ЄС заявила, що Європа повинна посилити допомогу Україні, якщо США припинять фінансування.

За словами дипломатки, що фінансова підтримка України "не є благодійністю", а відповідає інтересам Європи та США.

"Якщо США скоротять допомогу, то ми повинні продовжувати підтримувати Україну, тому що я хвилююся про те, що станеться, якщо росія переможе. Я думаю, що у нас буде більше воєн, більших воєн", – додала колишня глава уряду Естонії.

Допомога Україні, каже Каллас, це інвестиція у власну і глобальну безпеку.

Нещодавно нова очільниця зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що обраний президент США Дональд Трамп має зайняти "яструбину позицію" щодо росії, якщо він хоче здійснювати реальний вплив на Китай.

війнаЄвросоюзКая Калласзаморожені активи рф

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