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Глава Генштабу ЗС Чехії припустив війну з росією

21 лютого 2023, 14:53
Глава Генштабу ЗС Чехії припустив війну з росією
Джерело: ua.news
У Чехії заявили, що війна з росією сьогодні не виглядає немислимою. І, якщо вона станеться, у країни не буде часу на підготовку.

Якби між НАТО і росією спалахнув конфлікт, Чехія стала б активним учасником з першої хвилини, наголосив очільник Генштабу Збройних сил Чехії Карел Ржехка.

Про це повідомляє iRozhlas. 

 "Значна частина нашої армії піде воювати згідно з оборонними планами Альянсу. Наша територія стане важливою транзитною зоною і базою, і знову ж таки від нас, солдатів, залежить, щоб ця зона була безпечною і могла функціонувати", - сказав він.

У разі конфлікту між НАТО і росією в Чеській Республіці з'явиться чимало легітимних цілей, які зараз знаходяться в зоні досяжності російської зброї, зазначив він.

"Ми не повинні сприймати мир як належне. Ми повинні активно підтримувати і захищати наш спосіб життя, інакше ми його втратимо. Війна в Європі не є немислимою, і ми не встигнемо до неї підготуватися, якщо не будемо готуватися на довгострокову перспективу вже в мирний час", - зауважив генерал.

Ржехка вважає ймовірним, що війна НАТО з росією триватиме довше, ніж кілька тижнів.

"Наших ресурсів довгостроково недофінансованої професійної армії та активних резервів, безумовно, не вистачило б для цього. Державі довелося б вдатися до певної форми мобілізації матеріальних і людських ресурсів", - підкреслив він.

За його словами, настав час почати нагадувати, що існує встановлений законом призов, система мобілізації і що не тільки армія задіяна в обороні. Суспільство не повинно цього боятися.

"Але треба говорити про це відверто і інформувати суспільство. Це частина побудови стійкості та оборони", - додав він.

За його словами, чеський уряд, суспільство та армія роблять все можливе, щоб досягти військової перемоги України на полі бою.

"Незалежно від результату війни в Україні, ми повинні очікувати, що росія становитиме для нас загрозу. Подобається нам це чи ні, ми повинні готуватися до можливого зіткнення між росією і НАТО. Мета наших зусиль - не спровокувати війну, а уникнути її. Але якщо вона станеться, ми повинні її виграти. Єдиний спосіб досягти цього - показати агресивній росії, що жодні її зусилля не мають шансів на успіх", -  заявив Ржехка.

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