Матеріали:
Теми:

Глава КНДР наказав поглиблювати відносини з росією

22 вересня 2023, 10:39
Глава КНДР наказав поглиблювати відносини з росією
Фото: Укрінформ
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин після візиту до рф наказав поглиблювати відносини з москвою.

Про це повідомляє Yonhap.

"Під час засідання політбюро Кім наголосив на необхідності зміцнення тісних контактів і співпраці між двома країнами, а також дав вказівку керівництву КНДР активно діяти для поглиблення двосторонніх зв’язків із Росією у всіх сферах і виведення їх на новий високий рівень", - пише видання.

Присутні на зустрічі офіційні особи проаналізували значення візиту Кіма до росії, обговорили «способи практичного та комплексного застосування успіхів, досягнутих лідером у його зовнішньополітичній діяльності», та представили довгострокові плани розвитку двосторонніх відносин з рф.

Візит Кіма вивів відносини між Північною Кореєю та Росією на новий стратегічний рівень і вніс радикальні зміни в світову геополітичну ситуацію, додали в політ бюро. 

Під час поїздки на російський Далекий Схід Кім зустрівся з президентом росії путіним і обговорив поглиблення військового співробітництва з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Нагадаємо, що днями міністр оборони рф показав Кім Чен Ину ракету Кінджал.

 

відносиникім ченКНДРРосія

Останні матеріали

Питання та відповіді щодо
Політика
Питання та відповіді щодо "F-16 для України". Частина 3 – Том Купер
22 вересня 2023, 11:00
Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
Політика
Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
21 вересня 2023, 18:15
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
Політика
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
21 вересня 2023, 13:30
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
21 вересня 2023, 12:00
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
20 вересня 2023, 19:30
Польська партія
Політика
Польська партія "Право і справедливість" бореться за голоси фермерів, розпалюючи антиукраїнські настрої – Міхал Шульджинський
20 вересня 2023, 12:00
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на
Політика
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на "чмобіків" веде до катастрофи – Том Купер
20 вересня 2023, 10:20
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
Політика
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
19 вересня 2023, 16:40
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється