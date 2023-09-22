Глава КНДР наказав поглиблювати відносини з росією

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин після візиту до рф наказав поглиблювати відносини з москвою.

Про це повідомляє Yonhap.

"Під час засідання політбюро Кім наголосив на необхідності зміцнення тісних контактів і співпраці між двома країнами, а також дав вказівку керівництву КНДР активно діяти для поглиблення двосторонніх зв’язків із Росією у всіх сферах і виведення їх на новий високий рівень", - пише видання.

Присутні на зустрічі офіційні особи проаналізували значення візиту Кіма до росії, обговорили «способи практичного та комплексного застосування успіхів, досягнутих лідером у його зовнішньополітичній діяльності», та представили довгострокові плани розвитку двосторонніх відносин з рф.

Візит Кіма вивів відносини між Північною Кореєю та Росією на новий стратегічний рівень і вніс радикальні зміни в світову геополітичну ситуацію, додали в політ бюро.

Під час поїздки на російський Далекий Схід Кім зустрівся з президентом росії путіним і обговорив поглиблення військового співробітництва з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Нагадаємо, що днями міністр оборони рф показав Кім Чен Ину ракету Кінджал.