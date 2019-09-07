Глава Луганської ОДА анонсував запуск автобуса до зруйнованого мосту в Станиці Луганській

З контрольного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" до зруйнованого мосту буде ходити автобус.

Відстань між КПВВ до зруйнованого мосту складає 830 метрів. За словами Комарницького, запуск автобусу є одним з завдань, які поставив перед ним президент, повідомляє "Громадське".

Одна з перепон на шляху до запуску автобуса - відсутність юридичного статусу КПВВ, однак, на думку голови ОДА, це питання вдасться швидко вирішити.