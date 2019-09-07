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Глава Луганської ОДА анонсував запуск автобуса до зруйнованого мосту в Станиці Луганській

Відстань між КПВВ до зруйнованого мосту складає 830 метрів
З контрольного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" до зруйнованого мосту буде ходити автобус.
Глава Луганської ОДА анонсував запуск автобуса до зруйнованого мосту в Станиці Луганській Фото: Тетяна Погукай / Facebook

Відстань між КПВВ до зруйнованого мосту складає 830 метрів. За словами Комарницького, запуск автобусу є одним з завдань, які поставив перед ним президент, повідомляє "Громадське".

Одна з перепон на шляху до запуску автобуса - відсутність юридичного статусу КПВВ, однак, на думку голови ОДА, це питання вдасться швидко вирішити.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що готовий дати бойовикам на Донбасі вісім днів, щоб почати будувати міст у Станиці Луганській і вже за місяць він має бути готовий. Він зазначив, що для цього треба було розвести сили, що і було зроблено, тож тепер слід почати будівництво переходу.
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09 07 2019 15:59
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