ПОЛІТИКА НОВИНИЗ контрольного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" до зруйнованого мосту буде ходити автобус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Глава Луганської ОДА анонсував запуск автобуса до зруйнованого мосту в Станиці Луганській
Відстань між КПВВ до зруйнованого мосту складає 830 метрів
Фото: Тетяна Погукай / Facebook
Відстань між КПВВ до зруйнованого мосту складає 830 метрів. За словами Комарницького, запуск автобусу є одним з завдань, які поставив перед ним президент, повідомляє "Громадське".
Одна з перепон на шляху до запуску автобуса - відсутність юридичного статусу КПВВ, однак, на думку голови ОДА, це питання вдасться швидко вирішити.
Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що готовий дати бойовикам на Донбасі вісім днів, щоб почати будувати міст у Станиці Луганській і вже за місяць він має бути готовий. Він зазначив, що для цього треба було розвести сили, що і було зроблено, тож тепер слід почати будівництво переходу.
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