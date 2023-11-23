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ПОЛІТИКА

Глава МАГАТЕ відзначає "масштабний" викид води з ядерного реактора у КНДР

23 листопада 2023, 09:19
Глава МАГАТЕ відзначає
Гроссі підкреслив триваючу діяльність у комплексі Йонбен, повторивши, що "очевидне" продовження ядерної програми Північної Кореї є "явним" порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

В Північній Кореї з середини жовтня спостерігається "масштабний" викид води з ядерного реактора в комплексі в Йонбені.

Про це повідомляє Yonhap.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі пояснив спостереження свого агентства за легководним реактором (LWR) на ядерному комплексі в 100 кілометрах на північ від Пхеньяна.

"Підвищений рівень активності спостерігався на LWR і поблизу нього. З середини жовтня 2023 року спостерігався сильний відтік води із системи охолодження", - заявив він.

Гроссі підкреслив триваючу діяльність у комплексі Йонбен, повторивши, що "очевидне" продовження ядерної програми Північної Кореї є "явним" порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН (РБ ООН). Видання зазначає, що таким чином він натякнув на можливий тестовий запуск об'єкта, який може бути призначений для виробництва більшої кількості розщеплюваного матеріалу для ядерних бомб.

"Реактор потужністю 5 МВт(е) був зупинений на три-чотири тижні протягом вересня та початку жовтня 2023 року, однак зараз є ознаки роботи. Існують також ознаки поточної роботи заводу з центрифужного збагачення та його прибудови", - сказав Гроссі.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати рішуче засуджують КНДР за запуск космічної ракети-носія з використанням технології балістичних ракет.

КНДРМАГАТЕядерний реактор

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