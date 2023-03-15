Глава МАГАТЕ заявив, що є "життєздатне рішення" для ЗАЕС

Гроссі зазначив, що протягом місяців працював над пропозицією для забезпечення захисту ЗАЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що існує спосіб забезпечити нормальну роботу тимчасово захопленої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції.

Про це пише Укрінформ.

Під час виступу у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні (США) гендиректор МАГАТЕ зазначив, що рішення "політично можливе, а також життєздатне".

"І в мене склалося враження, що ми маємо на столі життєздатне рішення", - сказав Гроссі.

Він додав, що Міжнародне агентство з атомної енергії не шукає політичного вирішення конфлікту, а прагне вирішити проблему ядерної безпеки, яка має міжнародне значення.

Деталі пропозиції щодо роботи окупованої військами рф української АЕС він не уточнив.

Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються змінити проектний стан ядерних установок на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, в ніч на 9 березня Запорізька АЕС виявилася повністю знеструмлена внаслідок ракетного обстрілу рф. Станція на півдня перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації.

Гендиректор МАГАТЕ виступив із заявою щодо знеструмлення ЗАЕС. А 49 країн вимагали виведення військових рф із Запорізької АЕС.