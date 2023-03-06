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ПОЛІТИКА

Глава МАГАТЕ знову закликав до створення зони безпеки навколо ЗАЕС

06 березня 2023, 21:30
Глава МАГАТЕ знову закликав до створення зони безпеки навколо ЗАЕС
Поблизу станції посилилися бойові дії.

Ситуація з безпекою в районі Запорізької атомної електростанції загострилася.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

"За останні кілька тижнів на майданчику посилилася присутність охорони. Наша команда, що працює на станції, повідомляє про активізацію військових дій поблизу об'єкта. Відкрито обговорюються наступальні та контрнаступальні дії поблизу об'єкта", - заявив він.

Гроссі додав, що навколо ЗАЕС має бути створено охоронну зону.

"Моє просте запитання: чи чекаємо ми ядерної надзвичайної ситуації, перш ніж реагувати?" - заявив він.

Нагадаємо, раніше ситуацію з переговорами щодо повернення станції Україні міністр енергетики Герман Галущенко назвав тупиковою.

війнаМАГАТЕЗАЕСГроссі

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