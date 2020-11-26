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Глава Міненерго за те, щоб "Нафтогаз" продавав газ на біржі

Т.в.о. міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що для підвищення конкуренції на ринку газу необхідно забезпечити вихід ПАТ "Укргазвидобування" ("дочка" "Нафтогазу" - ред.) на біржу.
Глава Міненерго за те, щоб "Нафтогаз" продавав газ на біржі Фото:TASS

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація на ринку газу є досить контрольованою, але для того, щоб вона залишалася такою і надалі, необхідно зробити ті заходи, про які ми знали ще до відкриття ринку газу для населення. Це, власне, має забезпечити продаж газу власного видобутку, "Укргазвидобування", на біржі", - зазначив Бойко.

За його словами,  такий крок забезпечить рівний доступ всіх учасників ринку до вітчизняного ресурсу на конкурентних підставах і відповідно до прозорого ціноутворення.

Бойко додав, що ще одним кроком для підвищення конкуренції на ринку газу, а відповідно, і зниження ціни ресурсу для споживачів, є відкриття клієнтських баз, які мають облгази.

Т.в.о. міністра зазначив, що рішення цих питань не цілком залежить від міністерства.

"Не всі лежить в площині міністерства, тому ми будемо намагатися через депутатів, через суміжні органи влади добиватися реалізації цієї ідеї", - сказав він.

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26 11 2020 14:46
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