Глава Міненерго за те, щоб "Нафтогаз" продавав газ на біржі
Про це він сказав під час онлайн-брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ситуація на ринку газу є досить контрольованою, але для того, щоб вона залишалася такою і надалі, необхідно зробити ті заходи, про які ми знали ще до відкриття ринку газу для населення. Це, власне, має забезпечити продаж газу власного видобутку, "Укргазвидобування", на біржі", - зазначив Бойко.
За його словами, такий крок забезпечить рівний доступ всіх учасників ринку до вітчизняного ресурсу на конкурентних підставах і відповідно до прозорого ціноутворення.
Бойко додав, що ще одним кроком для підвищення конкуренції на ринку газу, а відповідно, і зниження ціни ресурсу для споживачів, є відкриття клієнтських баз, які мають облгази.
Т.в.о. міністра зазначив, що рішення цих питань не цілком залежить від міністерства.
"Не всі лежить в площині міністерства, тому ми будемо намагатися через депутатів, через суміжні органи влади добиватися реалізації цієї ідеї", - сказав він.
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