Вакарчук пропонує дати Медведчуку та Бойку по 15 років в'язниці

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук пропонує карати "переговорників" з Росією, не уповноважених на це державою, позбавленням волі

Лідер партії "Голос" готовий подати в Раду законопроєкт, який дозволить СБУ та Нацраді реагувати на незаконні "переговори" з країною-агресором.

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук пропонує карати "переговорників" з Росією, не уповноважених на це державою, позбавленням волі на строк до 15 років. Про плани подати такий законопроєкт в Раді нового скликання він заявив сьогодні на прес-конференції, повідомляє Ліга.net.

Він зазначив, що така практика існує в багатьох країнах, зокрема, США ще в 1799 році ввела "акт Логана", який вводив кримінальну відповідальність за будь-які переговори з країнами, з якими США знаходилися в стані конфлікту.

"Ми пропонуємо подібний за духом і змістом закон. Його повна назва буде "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони сепаратистських переговорів з представниками держави-агресора", - сказав Вакарчук.

Він пропонує внести зміни до статті 111 КК "держзрада", і ввести покарання за подібні дії - позбавлення волі на 13-15 років і заборона займати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. До обов'язків СБУ проектом додається обов'язок реагувати на подібні "переговори".

Нацраді з питань теле- і радіомовлення в законопроекті пропонують дати повноваження анулювати ліцензії ТРК, які поширюють інформацію, яка загрожує територіальній цілісності і суверенітету України або виправдовують агресію проти України або окупацію її територій.

Нагадаємо, що лідери "Опозиційної платформи — за життя" Юрій Бойко та Віктор Медведчук поїхали до Москви, де провели зустріч з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.