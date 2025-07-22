Зеленський підписав закон про посилення контролю над НАБУ і САП: громадськість готує протест

Офіційного підтвердження підпису документа поки немає.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично ліквідує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко. Офіційного підтвердження на сайті парламенту поки що немає.

Центр протидії корупції (ЦПК) заявив, що новий закон призведе до повної узурпації функціонального контролю над НАБУ і САП з боку генерального прокурора Руслана Кравченка. Відтепер він зможе отримати доступ до будь-яких матеріалів кримінальних проваджень, забирати справи від НАБУ та передавати їх іншим органам, особисто підписувати підозри топчиновникам і закривати справи проти високопосадовців.

Таким чином, вважають у ЦПК, генеральний прокурор, призначення якого залежить від президента, отримує одноосібний контроль над антикорупційною системою.

Закон підтримали депутати з фракцій "Слуга народу", "Батьківщина", "Платформа за життя та мир", "Відновлення України" та "За майбутнє". Спікер парламенту оперативно підписав документ і передав його на підпис главі держави.

У відповідь на підписання закону у Києві готують акцію протесту. Військовий медик підрозділу "Ульф" Дмитро Козятинський закликав громадян зібратися сьогодні о 20:00 на площі біля Національного театру імені Івана Франка.

"Це найближче доступне місце до Офісу Президента. Мені, як ветерану, важливо, щоб моя ініціатива була підтримана простими громадянами. Політиків прошу не втручатися. Акція буде без партійної символіки та спікерів", — заявив він.

Антикорупційні організації закликають міжнародну спільноту відреагувати на посилення впливу влади на розслідування корупції в Україні.

У Єврокомісії вважають, що рішення українських нардепів ухвалити закон про урізання повноважень НАБУ і САП є серйозним кроком назад.

"Серйозно стурбована сьогоднішнім голосуванням у Раді. Демонтаж ключових гарантій, що захищають незалежність НАБУ, - це серйозний крок назад", - заявила єврокомісар з питань розширення Марту Кос у соцмережі X.

Кос нагадала, що незалежні органи, такі як НАБУ і САП, мають важливе значення для шляху України до ЄС. При цьому верховенство права залишається в центрі переговорів про вступ до Євросоюзу.