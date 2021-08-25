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Глава Мінфіну допускає продовження програми МВФ stand-by на півроку

Міністр фінансів також нагадав, що Україна чекає на місію фонду у вересні
"Це обговорюється, проте остаточного рішення ще немає. Тобто продовження програми stand-by на півроку можливе. Але казати про таке продовження поки що зарано", - сказав Марченко.
Глава Мінфіну допускає продовження програми МВФ stand-by на півроку Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)

Глава Міністерства фінансів Сергій Марченко допускає продовження поточної 18-місячної програми stand-by із Міжнародним валютним фондом (МВФ) на півроку, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це обговорюється, проте остаточного рішення ще немає. Тобто продовження програми stand-by на півроку можливе. Але казати про таке продовження поки що зарано", - сказав Марченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Він додав, що рішення необхідно погодити з партнерами.

Міністр фінансів також нагадав, що Україна чекає на місію фонду у вересні.

"Відбулася розмова президента України з главою МВФ Крісталіною Георгієвою. Це була ініціатива виконавчого директора щодо приїзду цієї місії. Чекаємо на місію у вересні, як це й було сказано", - сказав міністр фінансів.

Нагадаємо, що 23 серпня Україна отримала на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (близько 2,7 млрд дол) у рамках розподілу 650 млрд дол між країнами-членами.

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25 08 2021 12:30
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