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Україна отримала 2,7 мільярда доларів від МВФ

Україна отримала свою частину пропорційно до квоти в Міжнародному валютному фонді
23 серпня Україна отримала на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (близько 2,7 млрд дол) у рамках розподілу 650 млрд дол між країнами-членами.
Україна отримала 2,7 мільярда доларів від МВФ Фото: Укрінформ

Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова у Facebook, пише "Економічна правда".

Виділення СПЗ забезпечить додаткову ліквідність світової економічної системи, адже доповнить валютні резерви країн та зменшить їх залежність від внутрішнього чи зовнішнього боргу, кажуть у МВФ.

Україна отримала свою частину пропорційно до квоти в Міжнародному валютному фонді.

Нагадаємо, що Міжнародний Валютний Фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні.

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24 08 2021 13:01
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