БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ23 серпня Україна отримала на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (близько 2,7 млрд дол) у рамках розподілу 650 млрд дол між країнами-членами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримала 2,7 мільярда доларів від МВФ
Україна отримала свою частину пропорційно до квоти в Міжнародному валютному фонді
Фото: Укрінформ
Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова у Facebook, пише "Економічна правда".
Виділення СПЗ забезпечить додаткову ліквідність світової економічної системи, адже доповнить валютні резерви країн та зменшить їх залежність від внутрішнього чи зовнішнього боргу, кажуть у МВФ.
Україна отримала свою частину пропорційно до квоти в Міжнародному валютному фонді.
Нагадаємо, що Міжнародний Валютний Фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні.
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