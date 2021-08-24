Україна отримала 2,7 мільярда доларів від МВФ

Україна отримала свою частину пропорційно до квоти в Міжнародному валютному фонді

23 серпня Україна отримала на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (близько 2,7 млрд дол) у рамках розподілу 650 млрд дол між країнами-членами.

Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова у Facebook, пише "Економічна правда".

Виділення СПЗ забезпечить додаткову ліквідність світової економічної системи, адже доповнить валютні резерви країн та зменшить їх залежність від внутрішнього чи зовнішнього боргу, кажуть у МВФ.

Україна отримала свою частину пропорційно до квоти в Міжнародному валютному фонді.

Нагадаємо, що Міжнародний Валютний Фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні.