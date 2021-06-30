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МВФ призначив нового постійного представника в Україні

Міжнародний Валютний Фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні. На цій посаді він замінив Йосту Люнгмана
Міжнародний Валютний Фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні.
МВФ призначив нового постійного представника в Україні Фото: rian.com.ua
Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві Постійного Представництва Міжнародного Валютного Фонду в Україні, що є в розпорядженні агентства.
 
"Міжнародний Валютний Фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні. На цій посаді він замінив Йосту Люнгмана", - йдеться в повідомленні.
 
За повідомленням Постійного Представництва МВФ в Україні, Степанян приступив до виконання своїх службових обов’язків 28 червня ц.р. 
 
Люнгман повертається до штаб-квартири МВФ після чотирьох років на посаді постійного представника МВФ в Україні.
 
Зміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу МВФ.
 
Як зазначається на сайті Міжнародного валютного фонду, Ваграм Степанян є громадянином Вірменії, працює в МВФ протягом 12 років. До призначення постійним представником Фонду в Україні він був головним економістом МВФ в ОАЕ. Окрім того, Степанян працював над грошово-кредитними, фіскальними і структурними реформами в Албанії, Чорногорії, Угорщині, Румунії, Омані та багатьох інших країнах. До приходу в МВФ Степанян працював у Світовому банку.
 
МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на суму близько $5 млрд із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.
 
Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого без рекомендації про виділення другого траншу. Голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман тоді заявив про необхідність більшого прогресу з боку України.
 
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30 06 2021 14:36
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