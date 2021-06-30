МВФ призначив нового постійного представника в Україні

Міжнародний Валютний Фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні. На цій посаді він замінив Йосту Люнгмана

Міжнародний Валютний Фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві Постійного Представництва Міжнародного Валютного Фонду в Україні, що є в розпорядженні агентства.

"Міжнародний Валютний Фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні. На цій посаді він замінив Йосту Люнгмана", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням Постійного Представництва МВФ в Україні, Степанян приступив до виконання своїх службових обов’язків 28 червня ц.р.

Люнгман повертається до штаб-квартири МВФ після чотирьох років на посаді постійного представника МВФ в Україні.

Зміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу МВФ.

Як зазначається на сайті Міжнародного валютного фонду, Ваграм Степанян є громадянином Вірменії, працює в МВФ протягом 12 років. До призначення постійним представником Фонду в Україні він був головним економістом МВФ в ОАЕ. Окрім того, Степанян працював над грошово-кредитними, фіскальними і структурними реформами в Албанії, Чорногорії, Угорщині, Румунії, Омані та багатьох інших країнах. До приходу в МВФ Степанян працював у Світовому банку.

МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на суму близько $5 млрд із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого без рекомендації про виділення другого траншу. Голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман тоді заявив про необхідність більшого прогресу з боку України.