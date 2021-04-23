Україна відновить втрачений через COVID-19 потенціал за 2-3 роки, - консенсус-прогноз
Про це йдеться у випуску консенсус-прогнозу "Вплив COVID-19 на економіку і суспільство країни: підсумки 2020 року та виклики і загрози постпандемічного розвитку", який оприлюднений на сайті Мінекономіки, пише "РБК-Україна".
На думку експертів, темпи економічного зростання України ставитимуть 3,5% у 2023 році та 3,9% у 2024 році.
"Для відновлення втраченого потенціалу під час пандемії COVID-19 Україні необхідно від 2-х до 3-х років", - йдеться в документі.
Фото: РБК-Україна
В умовах виходу на траєкторію зростання поступово збільшуватиметься потреба у робочій силі і рівень безробіття знижуватиметься, але не вийде на допандемічний рівень (консенсусна оцінка на 2021 рік збереглася на рівні попередньої і становила 9,2%, на 2022 рік - дещо підвищилася до 8,7% на відміну від попередніх 8,5%).
Консенсусна оцінка інфляції (у розрахунку грудень до грудня) на 2021 рік становить 7,4% проти 6,0% (попередньої оцінки консенсус-прогнозу), на 2022 рік - 6,6% на відміну від 6,0% відповідно. Інфляція повернеться до цільових орієнтирів НБУ (5,7% у 2023 році та 5,1% у 2024 році), йдеться в документі.
Нагадаємо, що Петрашко заявляє, що економіка України пройшла пік падіння. За його словами, дані Держстату виявилися дещо кращими за оцінки Мінекономіки, які передбачали падіння ВВП на 4,2%, та прогноз уряду (падіння ВВП на 4,8%), сформованого у березні 2020 року.
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